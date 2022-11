Migranti | il primo sbarco agita la destra francese Meloni-Macron | è scontro sui numeri

(Di sabato 12 novembre 2022) La Ocean Viking è a Tolone: 11 Stati disponibili a riprendere 175 dei 234 passeggeri. Parigi elogia la solidarietà europea. Ma Le Pen attacca: ci saranno altre navi. Fastidio Oltralpe per il dato sugli arrivi via mare: è l'unica classifica in cui l'Italia è prima

...di dire che i richiedenti asilo non corrispondono aieffettivamente arrivati nei singoli Stati. Più della metà dei profughi entrati in Europa quest' anno, infatti, fanno il loro '...La paura è fomentata tanto, c'è campagna pubblicitaria da anni sul fatto che ici tolgono ... Alcolica di Diego Conti è ilpasso di un percorso musicale più rock, dal ritmo incalzante ...Il bilancio della gendarmeria alla frontiera nel primo giorno di stretta è di una decina di migranti respinti in Italia, dopo che avevano cercato di attraversare il confine a… Leggi ...È in un centro vacanze del dopolavoro Edf, sulla penisola di Giens, a una mezz'ora da Tolone, che sono state sbarcate le 230 persone a bordo dell'Ocean Viking. Quattro tre migranti ...