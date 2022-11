Luca Guadagnino | «Bones and All è una fiaba sulla solitudine e l’amore»

Seha lavorato agli estremi sia del genere horror sanguinolento che di quello romantico e tenero, si può dire che l ultimo film del candidato all Oscar, Bones and All, sia un emozionante ...Con queste parole inizia la conferenza stampa che vede il ritorno in Italia die Timothée Chalamet dopo il successo alla 79ma Mostra del Cinema di Venezia con la vittoria di ben due ..."I personaggi di questo film sono dei cannibali che lottano e cercano di essere amati nonostante siano isolati dal resto del mondo. E della solitudine sappiamo tutti qualcosa dopo aver attraversato il ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Bones and All presentato a Roma. Chalamet su Guadagnino: 'Fortunato a essergli amico' ...