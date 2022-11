LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA | iniziano le FP2 | in testa George Russell | bene Gasly in terza posizione

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Prove di passo gara per tutti i piloti in pista, Leclerc e Sainz girano sull’1:16.4. 16.48 Buon segnale per Perez che è in seconda, grazie a un giro con gomme dure (mentrecon gomme soft). 16.45 Ecco i tempi, al momento, delle FP2: 1Mercedes1:14.916 1 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.570 2 3 PierreAlphaTauri+0.720 1 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.806 1 5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.899 16 Charles LECLERC Ferrari+0.952 2 7 Carlos SAINZ Ferrari+1.098 2 8 Esteban OCON Alpine+1.162 1 9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.440 3 10 Fernando ALONSO Alpine+1.603 2 11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.722 2 12 Lando NORRIS McLaren+1.872 1 13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.962 ...