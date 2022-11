ilGiornale.it

- - > Le bandiere esposte suldi palazzo Chigi per il consiglio dei ministri - Ansa . Oggi la premier Giorgia Meloni, dopo ... Maria Tripodi INTERNI Emanuele Prisco,Ferro, Nicola Molteni ...Per accedere al loggione, cioè ilpiù alto dell'emiciclo che conteneva i palchi, il costo ... Furono date anche, con enorme successo, commedie in vernacolo conPasquini e perfino opere e ... Il balcone di Wanda e Icardi fa saltare il superbonus. Condomini su tutte le furie Secondo i vicini a causa della veranda abusiva l'agevolazione da 17 milioni di euro sarebbe saltata, ma l'avvocato dell'argentina chiarisce: "Nel palazzo ci sono altre irregolarità" ...