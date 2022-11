Ginnastica | Fgi | assemblea tecnici per salvaguardia atleti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Il Consiglio direttivo federale della Federazioned'Italia (Fgi) riunitosi oggi in seduta straordinaria a Roma, si è aperto con le parole commosse del Presidente Gherardo Tecchi che ha espresso dispiacere per la sofferenza che sta emergendo in questi giorni e la piena vicinanza alle ginnaste che stanno raccontando il loro disagio. Tecchi le ha poi ringraziate per aver sollevato attenzione su un tema importantissimo per la Federazione, quello della salute psicofisica delle atlete che viene prima dei risultati sportivi, perché non ci può essere gioia per le vittorie senza il benessere delle atlete. Ha ribadito l'impegno della Federazione adella salute delle ginnaste e dei ginnasti dotandosi, sin già dallo scorso gennaio, di un Safeguarding office, un centro all'avanguardia nato per fornire ascolto ...