Diagnosi diabete per quasi 5% cittadini 18-69 anni

(Di sabato 12 novembre 2022) Nel biennio 2020-2021, poco meno del 5% della popolazione adulta di 18-69ha riferito unadi. La prevalenza di diabetici cresce con l`età (è il 2% tra le persone con meno di 50e sfiora il 9% fra quelle di 50-69), è più frequente fra gli uomini che fra le donne (5,1% vs 4,2%), nelle fasce di popolazione socio-economicamente più svantaggiate per istruzione o condizioni economiche (sfiora il 16% fra chi non ha alcun titolo di studio o al più la licenza elementare e raggiunge l`8% fra le persone con molte difficoltà economiche). Non c`è un ampio gradiente geografico tuttavia va segnalato che le prevalenze più alte disi osservano in alcune Regioni meridionali. A scattare la fotografia della situazione in Italia è il sistema di sorvelianza PASSI ...

