Verona-Spezia | la designazione arbitrale completa

... Juventus 28; Inter e Atalanta 27; Roma 26; Udinese 24; Torino 20; Fiorentina 19; Salernitana 17; Sassuolo e Bologna 16; Empoli 14; Monza 13; Lecce 12;10; Cremonese 7; Sampdoria 6;5. ...... Napoli - Empoli (Annunziata)- Udinese (Pontoni) Cremonese - Milan (Granata / Longo) ...(Gennari) Torino - Sampdoria (Piva) Fiorentina - Salernitana (Sorbetti) Inter - Bologna (Guarro)- ...VERONA - Bocchetti ritrova Magnani, al rientro dalla squalifica, ma deve valutare le condizioni di diversi interpreti. Tameze pronto al rientro in mediana, diversi dubbi sulla trequarti. Nello Spezia ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...