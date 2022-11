Usa | Trump contro DeSantis | E' mediocre e sleale

...è il padre putativo di personaggi pur dotati e votati come Alexandria Ocasio - Cortez o come la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren (la prima a proporre l'impeachment per Donald), che ...In una lunga dichiarazione, ieri seraha liquidato il governatore della Florida come un politico leggero che si era rivolto a lui "in condizioni disperate" quando si candidava per il suo primo ...(Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scagliato contro il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, definendolo un amministratore “mediocre e privo di “lealtà”.Washington, 11 nov. (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scagliato contro il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, definendolo un amministratore “mediocre e ...