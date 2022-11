Tale e quale show 2022 | Rosalinda Cannavò è Katy Perry video e gallery

(Di venerdì 11 novembre 2022) La puntata dell’11 novembre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attrice– un tempo conosciuta come Adua Del Vesco – nei panni di, con la canzone Hot N Cold. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Roberto D’Agostino” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Stasera non ha proprio azzeccato il personaggio. Troppe stonature, timbro molto diverso e anche il trucco completamente differente dall’originale. Peccato, perché in altre imitazioni ci era piaciuta, ma stavolta le hanno dato una prova inaffrontabile. Potete vedere l’esibizione di ...

impianto si dota delle più moderne tecnologie nel campo del monitoraggio e della protezione ...Puglia e Campania una serie di impianti che partendo da quello che viene chiamato rifiuto 'tal' ...Già nel primo quarto d'ora Stricker ha commesso sette errori non forzati: una rarità della... Il lampo di Stricker si rivela tuttavia, un lampo, veloce sì ma effimero, poiché in breve il ...Questa sera nel corso della settima puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 11 novembre 2022, Rosalinda Cannavò ha imitato Katy Perry cantando Hot'n'Cold. Spaventosamente stonata, fa un disastro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...