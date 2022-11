(Di venerdì 11 novembre 2022) La revisione delstabilita nel Dl Aiuti Quater varato ieri dalMeloni ha provocato aspre critiche da parte dell’Ance, l’associazione di categoria deiedili. Le modifiche annunciate dall’esecutivo prevedono una rimodulazione al 90% dell’incentivo per i lavori di ristrutturazione nei condomini a partire dal 2023, ma anche un restringimento del perimetro di applicabilità ai soli proprietari di prima casa al di sotto di un tetto reddituale: quello dei 15mila euro annui. Ladel credito riguarderà inoltre in parte anche i lavori già partiti: l’abbassamento della soglia dal 110 al 90% riguarderà infatti anche chi ha già approvato e sta eseguendo i lavori, ma senza aver ancora raggiunto la soglia del 30%. Una sorta di effetto retroattivo mal digerita dai. ...

Open

La revisione delstabilita nel Dl Aiuti Quater varato ieri dal governo Meloni ha provocato aspre critiche da parte dell' Ance , l'associazione di categoria dei costruttori edili. Le modifiche annunciate ......della Presidente Brancaccio sul caos #dopo l'annuncio della sospensione di nuove cessioni del credito da parte di Poste, anche le imprese siciliane fanno sentire la loro voce di. '... Superbonus, la protesta dei costruttori contro il governo: «La riduzione penalizza le fasce meno abbienti» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...PADOVA - Contenimento del caro energetico attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili, da un lato. Politica “conservativa” del paesaggio e dell’ambiente dall’altro.