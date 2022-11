Streaming illegale | 70 indagati | affari per 30 milioni al mese

(Di venerdì 11 novembre 2022) L'operazione portata a termini dalla polizia di Stato contro la pirateria audiovisiva vede 70a vario titolo per associazione per delinquere a carattere transnazionale, riciclaggio, ...

in Italia , smantellata la più grande rete di pirateria audiovisiva tramite Iptv illegali con l'operazione, denominata Gotha , che è stata disposta dalla procura distrettuale di ...C'è anche Novara tra le città italiane in cui stamattina sono scattate perquisizioni nell'ambito di una un'inchiesta sullovideo, coordinata dalla procura distrettuale di Catania e condotta dalla polizia postale del capoluogo etneo con l'analoga struttura di Roma. Secondo gli investigatori, "è stata ...Maxi operazione della polizia contro lo streaming illegale. Perquisizioni e sequestri sono in corso su tutto il territorio nazionale: nel mirino una associazione per delinquere di carattere transnazio ...L'operazione portata a termini dalla polizia di Stato contro la pirateria audiovisiva vede 70 indagati a vario titolo per associazione per ...