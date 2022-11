Spalletti sa come si vince uno scudetto dopo una lunga pausa | lo ha già fatto allo Zenit CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 novembre 2022) Saranno cinque i giocatori del Napoli impegnati nel Mondiale: Anguissa col Camerun, Kim con la Corea del Sud, Lozano con il Messico, Olivera con l’Uruguay e Zielinski con la Polonia. Il Corriere dello Sport scrive che partiranno per le rispettive Nazionali domani, subitola partita di campionato con l’Udinese, l’ultima prima della sosta per il Qatar, appunto. Fuori dalle convocazioni, invece, Simeone, Ndombele e Mario Rui. Tutti i tifosi del Napoli seguiranno il cammino dei cinque azzurri in Mondiale. Tra l’altro, saranno impegnati proprio uno contro l’altro, per uno scherzo del sorteggio. Probabile che almeno due azzurri su quattro possano tornare a Napolila fase a gruppi del Mondiale. “Che tra l’altro, per i classici scherzi da sorteggio, si troveranno anche faccia a faccia: il Messico di Lozano e la Polonia di Zielinski sono nel Girone C ...