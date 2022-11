“Neanche Salvini aveva fatto così tanti danni” | Alessandro Zan non usa mezzi termini su Meloni e Piantedosi | VIDEO

La7

Il senso del dramma è nella storia più tragica degli ultimi giorni, un bambino diun mese morto, per ipotermia, durante la traversata del Mediterraneo. Era in un barchino con ...Matteoe ...Le due misure non comparivano nel tweet di Matteosul decreto, poco prima del Cdm: "Tetto ... senzasvolgere una riunione di confronto". E hanno espresso "stupore" per il fatto che ... Zan: “Migranti e navi Ong Neanche Salvini aveva fatto tanti danni” Il senso del dramma è nella storia più tragica degli ultimi giorni, un bambino di neanche un mese morto, per ipotermia, durante la ...Bei Il comandante della Humanity - "Obbedisco alla legge del mare" Certo, non sfugge neanche alla premier la portata della ... con picchi di tensione capaci di far impallidire le gesta di Matteo ...