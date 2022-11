Mondiali Qatar 2022 | Infantino accoglie i 129 arbitri e assistenti | “Siete i migliori al mondo”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il presidente della Fifa Giannisi è rivolto ai 129e ufficiali di gara che dirigeranno l’ormai imminente Mondiale di. Il numero del calcio mondiale ha sottolineato l’importanza della squadra arbitrale: “Senza di voi non c’è calcio,il Team One e sequi è perchèal– ha affermato– Per la prima volta ci sono anche sei donne, ma uomini o donne tutti avrete l’emozione e la responsabilità di avere quattro o cinque miliardi di persone che vi guardano. Vi viene chiesto di essere in forma e di prendere decisioni in tempi brevissimi.” Insieme a, adre la delegazione ...

