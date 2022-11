Michele Marchesi sbanca a Caduta Libera | ha vinto una cifra assurda

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 novembre 2022) 29 anni, medico specializzando in neuropsichiatria infantile, originario della provincia di Bergamo,è di certo l’uomo del momento per quanto riguarda i giochi a quiz che monopolizzano la nostra “vita televisiva”. Non a caso, rampante uomo in carriera, non è solo un promettente medico che è pronto ad un futuro lavorativo di tutto rispetto accanto ai soggetti più fragili, ma ha dimostrato di possedere un livello culturale nettamente superiore alla media. Le sue vittorie davanti alle telecamere lo stanno dimostrando: la sua bravura e le sue conoscenze la fanno da padrone., infatti, è il super campione del momento di “”, il quiz-show decennale ...