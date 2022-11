Malore dopo tentativo rapina | ristoratore muore in Versilia

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 11 novembre 2022) Unain un ristorante inha avuto conseguenze drammatiche.la violenta incursione di un uomo visibilmente alterato in un locale di Torre del Lago, in provincia di Lucca, uno dei due proprietari, di 64 anni, ha accusato un, trasportato d’urgenza in ospedale è morto poco. L'intervento delle forze dell'ordineSecondo quanto spiegato dai carabinieri, nel ristorante che l'uomo gestiva con un socio, poco prima della mezzanotte di ieri sarebbe entrato un uomo, straniero, in forte stato di agitazione, che avrebbe minacciato i proprietari pretendendo che gli servissero alcolici e sigarette e ferendone uno a una mano con un paletto di legno. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno posto in stato di fermo iltore.