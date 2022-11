Karsdorp Mourinho | confronto post Sassuolo! Cos’è successo in casa Roma

(Di venerdì 11 novembre 2022), accesoSassuolo tra l’esterno olandese e il tecnico:inIl Corriere dello Sport riporta il retroscena di un accesotradopo la gara pareggiata dallaindel Sassuolo. I due si sono parlati negli spogliatoi prima che il tecnico venisse richiamato per il consueto giro di interviste. Nessuno scontro fisico, ma tra i due sarebbero volate parole pesanti vista anche la personalità forte dell’olandese, che non avrebbe paura delcon un allenatore del calibro di Mou. L'articolo proviene da Calcio News 24.

