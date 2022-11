F1 su TV8 | GP Brasile 2022 | orari | programma in chiaro | diretta e differita qualifiche

(Di venerdì 11 novembre 2022) Oggi venerdì 11 novembre andranno in scena ledel GP del, penultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos a San Paolo. Il fine settimana è atipico: si incomincia con il time attack che definirà la griglia di partenza della Sprint Race di domani, ovvero la gara veloce sulla distanza dei 100 km il cui ordine di arrivo determinerà lo schieramento al via del Gran Premio vero e proprio di domenica. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato sudamericano, dove il meteo potrebbe fare la differenza come siamo sempre stati abituati a vedere. Max Verstappen si presenta da Campione del Mondo e punta a giganteggiare nuovamente, l’olandese della Red Bull ha tutte le carte in regola per inseguire la vittoria e ritoccare i suoi record stagionali. La Ferrari spera di risalire la china dopo il ...

Fino a domenica 13 novembre , appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio deldi ... Sky Sport F1 , Sky Sport 4K e in streaming su NOW (differita su) con il commento di Carlo ...Sarà un fine - settimana particolare con il ritorno della Sprint Race . Non è un caso che in questo primo giorno di prove ci sarà solo la FP1 e a seguire le qualifiche della 'gara veloce' , che a sua ...Gli orari F1 del GP del Brasile 2022 in differita su TV8 ed in diretta su SKY e NOW da Interlagos di libere, qualifiche e gara.Dove vedere il Gran Premio del Brasile 2022 della F1, dove e quando vedere il GP, subito qualifiche, c'è la Sprint Race.