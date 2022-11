F 1 | GP Brasile - Clamorosa pole position per Kevin Magnussen

(Di venerdì 11 novembre 2022) Colpo di scena a Interlagos:e la Haas hanno conquistato unanel Gran Premio di San Paolo, penultima prova del Mondiale di Formula 1. La sessione di qualifiche anticipata al venerdì per via del weekend Sprint è stata fortemente condizionata dal meteo. Al primo giro lanciato,ha tirato fuori un giro capolavoro che lo ha portato davanti a tutti. La ciliegina sulla torta è arrivata a 8 minuti dalla fine, quando George Russell è finito fuori causando un'interruzione con bandiera rossa, proprio nel momento in cui aumentava l'intensità della pioggia che, alla fine, ha congelato le posizioni. L'inglese della Mercedes partirà terzo domani, alle spalle di Verstappen e delman danese. La Top 10. Lando Norris ha chiuso la ...

GPF1 2022 - Sabato 11 Novembre 2022 - GRIGLIA DI PARTENZA GARA SPRINT Nr Pilota Team - - - Q1 - - - - - - Q2 - - - - - - Q3 - - - Gap 1 K. Magnussen Haas 1'13'954 1'11'410 1'11'674 2 M. ...Ne è uscita la pole position per un incredulo Kevin Magnussen , che scatterà davanti a tutti nella sprint race del GP del. Secondo tempo per Verstappen, Leclerc solo 10° in seguito ad un ...Il pilota danese della Haas partirà sabato dalla prima posizione in griglia a Interlagos nella corsa sprint di qualificazione del Gp del Brasile di Formula 1. Per Kevin Magnussen, che ha preceduto il ...