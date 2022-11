(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Finito agli arresti domiciliari con l’accusa di essersi fatto corrompere da detenuti per consentire l’introduzione dinelnapoletano di Secondigliano, è riuscito a dimostrare non solo la sua estraneità ai fatti, ma anche di essere inviso agli stessi detenuti che ne avevano chiesto l’allontanamento dal reparto, ritenendolo una sorta di “Hitler”. E’ la vicenda di Giuseppe Tucci, poliziotto penitenziario di 47 anni arrestato nel marzo scorso nell’ambito di un’indagine della Dda di Napoli – ventisei persone arrestate, di cui 22 detenuti e 4 agenti – che aveva svelato un giro di spaccio diinrealizzato da detenuti con agenti corrotti. Otto mesi dopo le manette, Tucci, accusato da detenuti divenuti collaboratori di giustizia, è statoin ...

... di cui 22 detenuti e 4 agenti - che aveva svelato un giro di spaccio diinrealizzato da detenuti con agenti corrotti. Otto mesi dopo le manette, Tucci, accusato da detenuti divenuti ...73 Dpr 309/1990 (spaccio di, ndr) e lo stato di restrizione in custodia cautelare insi protraeva sino al 10.9.2018. In relazione a tali fatti veniva raggiunto da una condanna ... Droga in carcere, agente assolto. L'avvocato, onore restituito Finito agli arresti domiciliari con l'accusa di essersi fatto corrompere da detenuti per consentire l'introduzione di droga nel carcere napoletano di Secondigliano, è riuscito a dimostrare non solo la ...