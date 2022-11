Atti osceni in luogo pubblico | interviene la Municipale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Questo pomeriggio, su segnalazione di un cittadino, personale della Poliziaè intervenuto alle spalle del supermercato Carrefour di Pastena (adiacente Villa Carrara), dove su una panchina due persone di sesso maschile, uno italiano e uno di nazionalità marocchina, stavano consumandoin. I due sono stati fermati e condotti al Comando per gli adempimenti del caso. La persona extracomunitaria, priva di documenti, è stata condotta in Questura per il fotosegnalamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.