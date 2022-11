Artrite reumatoide | un batterio intestinale all' origine della malattia | allo studio nuove cure

(Di venerdì 11 novembre 2022) L'potrebbe essere causata da unche popola l'intestino. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science Translational Medicine, si deve a un team di ricercatori coordinato da Kristine Kuhn, dell'Università del Colorado. Il microrganismo in questione appartiene al genere "Subdoligranulum" e sarebbe in grado di scatenare la risposta autoimmune tipica, che manda in tilt le difese immunitarie del paziente. I ricercatori hanno anche trovato un nuovo metodo per individuare i soggetti a rischio "sulla basepresenza nel sangue di alcune molecole specifiche che possono essere presenti già molti anni primadiagnosi e che fungono da marcatori di rischio", ha riferito Kuhn. Nel corso dell'indagine, glisi ...

