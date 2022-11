Alessia Piperno è tornata nella sua casa a Roma abbracciata al padre

è tornata a casa. La giovane blogger romana arrestata a Teheran un mese e mezzo fa è atterrata ieri pomeriggio a Roma: da giorni filtrava grande ottimismo, ma tutto è successo nelle ...L'arresto dirisale al 28 settembre scorso, giorno in cui la blogger romana compiva 30 anni. Il 16 settembre sono cominciate in Iran, dove la giovane italiana si trovava, le proteste ...1' di lettura 10/11/2022 - ROMA - "Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia". Così una nota di Palazzo Chigi ...Buongiorno. Il braccio di ferro del governo Meloni con l’Unione europea sui migranti ha causato le prime reazioni. Ma non sono probabilmente quelle sperate dall’esecutivo: la Francia ha annunciato che ...