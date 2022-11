Tremendo incidente tra 5 veicoli sulla Nettuno-Velletri | 7 feriti | 3 sono gravi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un bilancio pesante, quello del maxiavvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 10 novembre,, al confine tra Aprilia e. Lo scontro si è verificato in via dei Cinque Archi nel territorio comunale di Aprilia e ha visto coinvolte una Mercedes Classe A, una Citroen C3, una Fiat Panda, un furgone e un autocarro. Ben 7 i, di cui 3 in condizioni: per loro c’è stato il ricovero in codice rosso in ospedale. Lo scontro Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una delle vetture, l’autocarro, sia uscita fuori strada, andando a finire nel canale che costeggia la strada. Gli altrisitamponati e uno di questi è finito di traverso nella carreggiata. Immediatamente...