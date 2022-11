Sciopero dei mezzi venerdì 11 novembre

(Di giovedì 10 novembre 2022) Milano.11, si prospetta una giornata complicata per i lombardi che per spostarsi utilizzano ipubblici. Gli orari di treni, metropolitana (linea rossa M1, linea verde M2, linea gialla M3 e linea lilla M5) oltre aidi superficie (bus e tram) delle linee Atm, potrebbero essere compromessi da uno. Di seguito le informazioni su orari edi trasporto pubblico coinvolti nella giornata di. Milano, disagi per gli spostamenti in trenoper ia pubblici a Milano -Photo Credits: larepubblica.itCome comunicato dall’Azienda del gruppo Fnm a seguito delloproclamato dalle ore 9 alle ore 13 del personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord: ...

TRT

Non posso e non voglio essere corretto secondocanoni non miei, non posso e non voglio fare ...] Navigazione articoli Vado Ligure, vertenza SANAC: domanie presidio'Venerdì 11 novembree presidio a Vado Ligure dalle ore 09.00 alle ore 12.00 le istituzioni locali battano un ...Savona e Comune di Vado Ligure pretendano risposte per risolvere il problema... Domani sciopero dei trasporti pubblici in Francia MILANO – Dalle 9:01 alle 13 di venerdì 11 novembre è previsto uno sciopero, proclamato da parte di Usb lavoro privato, al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastrut ...La figura è stata istituita nel 2020 dalla Regione, ma non è mai arrivato un incarico. E il consigliere regionale e giornalista ha deciso di combattere questa battaglia ...