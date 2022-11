(Di giovedì 10 novembre 2022) Il segretario dell'Alleanza Atlantica Jensa Roma: "L'Italia può sempre contare sullae so che lapuò sempre contare sull'Italia".: "Siamo nazione seria e leale"

La missione dell'Unione europea in Kosovo sullo Stato di diritto (Eulex) rimanee monitora da vicino tutti gli sviluppi che possono influenzare la sicurezza in Kosovo, ...con la missionein ...La missione della(Kfor) rimane", ha twittato il segretario generale Jens Stoltenberg. E l'Ue. "Se abbiamo sul suolo europeo un punto caldo tra Serbia e Kosovo, perché l'escalation tra ... "Nato vigile sul fronte Sud". La promessa di Stoltenberg a Meloni Il segretario dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg a Roma: "L'Italia può sempre contare sulla Nato e so che la Nato può sempre contare sull'Italia". Meloni: "Siamo nazione seria e leale"