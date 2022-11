Giudice sportivo | multe salate per Fiorentina e Salernitana

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIldella Lega Nazionale calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 14^ giornata d’andata di campionato, ha squalificato Sebastiano Luperto (Empoli). Fra i calciatori non espulsi fermati sempre per un turno Omar Colley (Sampdoria) e Maxime Fabien Lopez (Sassuolo). Un’ammenda di 15mila euro è stata inflitta allaper “avere suoi sostenitori, nel corso della partita, intonato cori beceri e insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre lanciato, nel recinto di gioco, oggetti di varia natura, senza conseguenze”. Multa di 10mila euro allaper “avere suoi sostenitori, al 10? st, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due fumogeni che costringevano gli steward presenti ad ...

Salteranno la prossima gara Luperto (Empoli), Colley (Sampdoria) e Maxime Lopez (Sassuolo) MILANO - Ildella Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato tre giocatori per un turno dopo le gare della 14esima giornata giocate tra martedì e mercoledì. Una giornata di stop per ...Niccolò Falcioni si è preso 5 anni di squalifica con proposta di radiazione da qualsiasi rango e categoria della FIGC. Ildel Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta FIGC - LND si è espresso in modo a dir poco rivoluzionario nel comunicato pubblicato poco prima delle 15 della giornata odierna. Per la ...Il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni in merito agli squalificati per il prossimo turno di Serie A, l’ultimo prima della sosta. Ne mancano ancora due, di gare, da giocare della ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...