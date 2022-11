Gasperini e il turnover | all’Atalanta serve semplicità e poca superbia anche contro le piccole

(Di giovedì 10 novembre 2022) La scelta die il concetto diin casa Atalanta: poche cose ma fatte bene (senza peccare nella) Brutta sconfitta quella dell’Atalanta a Lecce, ma il peggiore in campo risulta proprio Gian Piero, protagonista di untanto disordinato quanto impostato male. Cambiare 9/11 della formazione nerazzurra è stata una strategia sorprendente (in negativo): neutilizzata quando si giocava la Champions League, e tutte le volte che si è fatto il passo più lungo della gamba si sono avuti dei riscontri paurosi in termini di gioco e risultati. Certo, l’infrasettimanale è un contesto dove o giochi con la formazione titolare oppure fai. Puoi testare insieme gente come Zortea, Ruggeri e Okoli dal primo minuto? Va benissimo, ...

Ampio turnover invece perche tiene fuori Lookman e rilancia Malinovskyi e Zapata. Proprio su quest'asse il primo brivido del match: l'ucraino verticalizza per il colombiano che però viene ...( La cronaca ) Come annunciato alla vigilia, ampio turnover in casa Atalanta (cambiano 9 interpreti rispettando all'ultima gara) in vista della sfida di domenica contro l'Inter: in ...L'Atalanta esce sconfitta dal match contro il Lecce e non ne approfitta del passo falso del Milan, troppo turnover per Gasperini ...