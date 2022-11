Francesco Centorame non si nasconde più

(Di giovedì 10 novembre 2022) Parlare consignifica alzare la testa ogni tanto per ricordarti che no, davanti a te non hai un uomo di mezza età che riflette con precisione sulla sua carriera e sulla sua vita, citando le sue sedute con l’analista o le canzoni di Gaber. Davanti c’è un attore di 26 anni di Pescara, che, oltre a essersi avvicendato con PierFavino nell’interpretare il personaggio principale de Il Colibrì di Sandro Veronesi nel suo adattamento cinematografico, è anche stato il protagonista dell’ultima stagione di Skam, la serie che racconta le vite di alcuni adolescenti romani. Qui interpreta Elia, che di anni ne ha appena 19 ed è perseguitato da un problema fisico che a dirsi pare quasi trascurabile, ma che a un liceale come lui sembra il più grave di tutti. È affetto da ipoplasia peninea, il suo pene non raggiunge cioè i 7 ...

Youmark

... la pellicola nel cast Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak, insieme a giovanissimi attori come Fotinì Peluso,e Benedetta Porcaroli. Le proiezioni in sala si terranno da oggi, ...La nuova stagione, la prima con una storia del tutto originale, si concentra su Elia (), bocciato alla maturità e costretto a ripetere la quinta. A scuola conoscerà Viola, che lo ... 'The design of life': il progetto vodcast di IKEA Italia dedicato al cambiamento. Protagonisti dei primi tre episodi: Rkomi, Francesco Centorame e Stella Bellomo - YM! Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sul palcoscenico di Vanity Fair Stories 2022 anche il cast di Mare fuori con Artem, Massimiliano Caiazzo, Giacomo Giorgio, Nicolas Maupas, Matteo Paolillo, Valentina Romani; e il cast di SKAM Italia ...