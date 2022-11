(Di giovedì 10 novembre 2022) Digital Week 2022 Milano Monza Brianza Lodi: in un anno si registra +3,8% per imprese attive, +16,1% per addetti A Milano Monza Brianza e Lodi sono 18.363 le imprese “digitali”, attive nei settori di e-commerce, produzione di software e consulenza informatica, telecomunicazioni e altri servizi legati al web, a settembre 2022. Nell’area metropolitana crescono in un anno del +3,8%, con un trend positivo che nel periodo 2019/2022 vede un aumento complessivo del +16,8%. Prosegue senza interruzioni il percorso delle imprese verso la digitalizzazione, che vede innovazione e tecnologia driver di competitività, all’interno di uno scenario in cuitradizionale enon viaggiano più parallele ma convergenti. Numeri che spiccano maggiormente, infatti, se si considera il contesto complessivo del sistema delle imprese ...

Media Key

... all'epoca in cui prefetto della Segreteria per l'era il cardinale australiano George ... il quotidiano e gli allegati inSei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi ...L'italiana continua a crescere, come confermano i dati Istat del terzo trimestre 2022, che ... che da anni indaga andamento e trend della manifattura in Italia, e della sua transizione... Digital Week 2022 Milano Monza Brianza Lodi, l'economia digitale traina la crescita: in un anno si registra +3,8% per imprese attive, +16,1% per addetti Ma di cosa parliamo quando citiamo in causa il cosiddetto Euro Digitale Moltissimi pensano che si tratti di una semplice criptovaluta, ma non è esattamente così. Già da inizio 2022, la Banca Centrale ...Milano, 10 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Il passaggio alla digitalizzazione è strategica per le imprese: quasi il 30% vuole investire in Industry 4.0, ...