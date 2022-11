Allarme terrorismo su aereo Emirates in volo sulla Sardegna | passeggero sospetto costringe Boeing a rientro in Grecia

... mentre si trovava sopra la Sardegna, dopo unlanciato dalle autorità elleniche. La comunicazione ha fatto scattare i protocolli di sicurezza in mezza Europa. Solo tre ore dopo le ...Da www.rainews.it volo emirates Paura per due voli Emirates in partenza dallo scalo internazionale di Atene e diretti uno a Dubai, l'altro a New York. In entrambi i casi si è parlato del rischio che a ...Allarme terrorismo ieri nei cieli di mezza Europa. Un aereo B-777 della compagnia Emirates con 246 persone a bordo, decollato da Atene e diretto a New York (volo EK209), è stato costretto ad invertire ...Olbia. Un allarme terrorismo è scattato ieri sera nei cieli della Sardegna: una persona "sospetta" a bordo dell'aereo Emirates partito dalla Grecia e diretto a New York. Sul Boeing 777 c'erano 228 pas ...