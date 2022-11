Serie A | Inter-Bologna 6-1 | nerazzurri a valanga e a -3 dal Milan News

(Di mercoledì 9 novembre 2022) È terminata, partita valida per la 14^ giornata diA. Risultato tennistico per i, che salgono a -3 dal

Corriere della Sera

VIDEO GOL DZEKO (1 - 1) VIDEO PRIMO GOL DIMARCOAltro successo casalingo quello del Torino contro la Sampdoria 2 - 0 : le marcature di Radonjic al 29 e di Vlasic al 59 hanno chiuso i giochi all'Olimpico. Granata, quindi, noni in graduatoria con 20 ... Dove vedere Inter-Bologna e Torino-Sampdoria di oggi in serie A La fortuna però bacia i rossoblù al minuto 22: una palla respinta dalla difesa dell’Inter viene controllata dal Bologna che, con una serie di passaggi di testa volanti, serve Orsolini. Il numero 7 ...Il Bologna, come detto, pè passato in vantaggio per primo, ma poi perde il set dopo il 3-1 del primo tempo subendo nella ripresa le reti di Dimarco (doppietta), Calhanoglu e ...