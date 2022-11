Qatar 2022 | Abraham a rischio esclusione | la situazione

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nulla di scontato. Ormai ci siamo, manca veramente pochissimo. Il Mondialeè ormai alle porte e per le nazionali partecipanti è tempo di designare i protagonisti che avranno il privilegio di rappresentare il proprio paese in: è tempo delle convocazioni. Mentre alcune squadre hanno già divulgato la lista dei convocati come Brasile e Croazia, altre sono invece alle prese con alcune indecisioni riguardanti la scelta dei 26. Una di queste è sicuramente l’Inghilterra, ancora alla ricerca della giusta quadra. La Nazionale di sua maestà vuole presentarsi al Mondiale come una delle possibili candidate per la vittoria finale, visto che il titolo di Campione del Mondo manca dal 1966. Si cerca quindi la rosa più competitiva possibile, andando a risparmiare il viaggio a chi ultimamente non ha convinto il ct Southgate. Uno di questi, potrebbe ...