Luciano Punzo | Dayane Mello lo attacca | “Quello che ha fatto è veramente incredibile”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 9 novembre 2022)hanno avuto un flirt? Questo èche il gieffino ha confessato al Grande Fratello Vip, ma nonostante lui sia stato molto vago, la brasiliana ha preso questa confessione sul personale e lo hato duramente, smentendo tutto. “La riservatezza deve essere una delle principali qualità di un vero uomo! Quindi pure se fosse stato vero, non vai in giro a raccontarlo! Ma guarda, èche fa la gente per cercare un po’ di notorietà! Casomai se ci fosse stato un vero uomo nó abri la bocca per parlare, che tristezza!”. Ma cosa aveva dettonel dettaglio? Nulla di troppo eccessivo: semplicemente che i due avevano avuto un flirt ma che ...