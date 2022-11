LIVE Inter-Bologna 6-1 | Serie A calcio in DIRETTA | larga vittoria in rimonta dei nerazzurri

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.45 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.43 Ecco le pagelle:(3-5-2): Onana 6; Skriniar 7, Acerbi 6, Bastoni 6; Dumfries 7 (61? Bellanova 6), Barella 7 (74? Gagliardini 7), Calhanoglu 7 (74? Asllani 7), Mkhitaryan 6, Dimarco 8 (62? Gosens 7); Dzeko 8.5, Lautaro 7 (62? Brozovic 6).(4-3-3): Skorupski 5; Posch 5, Soumaoro 5, Lucumí 5 (46? Sosa 4.5), Lykogiannis 6; Schouten 5, Ferguson 5 (61? Soriano 6), Medel 5 (46? Moro 5); Orsolini 6, Arnautovic 5 (61? Zirkzee 6), Barrow 6 (74? Vignato 6). 22.42indell’che distrugge nel secondo tempo ilche ritornano in corsa per le posizioni più nobili della ...

in quarta posizione, appaiata all' Atalanta a quota 27: il primo posto resta, allo stato ... Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie Asu DAZN ...A San Siro, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Bologna si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.Bologna 6 - 1 MOVIOLA Fischio d'inizio - Si parte! 5 Occasione ...MILANO - Inter-Bologna, 14° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.A San Siro, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Inter e Bologna si affrontano nel match ...