L' Inps blocca le pensioni di Repubblica e chiede anche gli arretrati

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Svolta nell'inchiesta sui finti pensionamenti a. Il fascicolo della Procura si è chiuso con 101 indagati del gruppo Gedi, compresol'ex amministratore delegato. La novità arriva dall', il presidente Pasquale Tridico, infatti, dopo anni di immobilismo - si legge sulla Verità - ha deciso di intervenire. L'istituto di previdenza ha sospeso le ledelle persone coinvolte nella maxi inchiesta per truffa sui prepensionamenti a. Gli inquirenti sospettano l'uso di vari trucchi, come falsi demansionamenti, per permettere i ritiri anticipati. Segui su affaritaliani.it

La Verità

Spunta anche - prosegue La Verità - la testimonianza di un'ex archivista dell'Espresso, a cui è stato bloccato l'assegno: 'L'- spiega la donna - mi ha chiesto indietro 256 mila euro . Io sto ...A settembre, in una riunione in Procura, l'ha annunciato il blocco in autotutela degli assegni alle persone coinvolte nell'inchiesta per truffa aggravata sul gruppo Gedi. Fra i presunti trucchi per il ritiro anticipato dei dipendenti, ... L'Inps blocca le pensioni a «Repubblica» La novità arriva dall'Inps, il presidente Pasquale Tridico, infatti, dopo anni di immobilismo - si legge sulla Verità - ha deciso di intervenire. L'istituto di previdenza ha sospeso le pensioni delle ...Un pensionato ha partecipato come comparsa al nuovo film di Indiana Jones: l'INPS è intervenuta per bloccargli la pensione e chiedere 30.000 euro ...