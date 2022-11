Inter | bonus finiti | la dirigenza vuole la svolta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’perde l’ennesimo treno per restare agganciata alla vetta e laoralaperché isonoL’perde l’ennesimo treno per restare agganciata alla vetta e laoralaperché isono. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, squadra e società hanno parlato ieri durante l’allenamento alla Pinetina. Serve unaper cambiare marcia e tornare a lottare come fatto l’anno scorso. Già dalla partita contro il Bologna la societàrisposte altrimenti si faranno le opportune valutazioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

QUOTIDIANO NAZIONALE

... nonostante un contratto pesante (7 milioni netti piùfino a un massimo di circa 2 milioni) ... che potrebbe accadere in casa di quell'appena sconfitta e sorpassata in classifica. ...a rapporto da Inzaghi , l'allenatore avvisa la squadra: così non va, isono finiti. Lautaro in discoteca è un caso. L'attaccante argentino in campo stasera contro il Bologna a San Siro, ... Inter bonus finiti, vittoria o addio ai sogni “Bonus finiti, non si può più sbagliare”. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di casa Inter ha preso molto male la sconfitta di Torino e ora la situazione si fa tesa. Simone Inzaghi ha detto ...Inzaghi-Inter, l'ora delle spiegazioni. Società preoccupata, e obiettivo Champions da centrare assolutamente. Cosa è emerso ieri ...