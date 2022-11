Il Barça sfrutta i Mondiali per accelerare sul nuovo stadio

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il Barcellona ha terminato il suo cammino in campionato con una bella vittoria in rimonta e in 10 uomini sul campo dell’Osasuna, ma il club catalano, come comunicato sul proprio sito ufficiale, non vuole perdere tempo e questa pausa per ila stando per anticipare i lavori di ammodernamento dello Spotify Camp Nou. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.