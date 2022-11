Elezioni midterm Usa | in 5 Stati si è votato anche per abolire la schiavitù Ma in Louisiana hanno scelto di mantenerla in vigore

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nequesta volta laè stata completamente abolita negliUniti. Lediamericane non sono servite solo per rinnovare la Camera, un terzo del Senato, i governatori di 36su 50 e numerose cariche locali. I cittadini statunitensi, l’8 novembre,per alcuni referendum. Tra questi, a 157 anni dalla ratifica del 13esimo emendamento di Abraham Lincoln, ce n’era uno sull’abolizione della. La Costituzione di Alabama,, Oregon, Tennessee e Vermont, infatti, permetteva ancora, nel 2022, che tra le possibili pene imposte a chi commette determinati reati ci fossero i lavori forzati: senza compenso, diritti, tutele sindacali e sotto ...

... al di sotto delle attese, di alcuni dei principali candidati sostenuti da Donald Trump, a cominciare da Doug Mastriano, uno dei 'negazionisti' delle2020, sconfitto da Shapiro in ...Non c'e' stata l'attesa "ondata rossa" repubblicana nelledinegli Stati Uniti e, anche se i dati non sono ancora definitivi, i mercati tornano a concentrarsi sull'economia e ...Maggioranza repubblicana alla camera meno netta del previsto e senato ancora in bilico, con la Georgia al ballottaggio il prossimo 6 ...I rendimenti dei Treasury sono stati contrastanti a causa dei dubbi su quale partito avrà la maggioranza dopo le elezioni di midterm ...