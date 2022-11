Wta Finals 2022 | Caroline Garcia trionfa a Fort Worth | Sabalenka battuta in due set

(Di martedì 8 novembre 2022)alle Wtae batte nell’ultimo atto aAryna. Dopo aver eliminato Sakkari in semifinale, la francese si impone sulla bielorussa 7-6(4) 6-4 in un’ora e quarantadue di gioco. Una prestazione importante al servizio per la 29enne, con 11 ace e il 79% di punti vinti con la prima. Nel primo set l’epilogo è quello del tie break efa calare il sipario sullo score di 7-4 dopo aver incassato il 2-0 iniziale. Nell’arco del match, c’è spazio per una sola palla break. Èa concederla. Eè spietata. In apertura di periodo strappa il servizio indirizzando la contesa. La classe 1993 sa gestire il vantaggio e amministrarlo fino al 6-4 finale, concedendo le ...

Diciassette anni dopo Amelie Mauresmo, una francese è tornata a vincere le. A conquistare il titolo di 'regina' del tennis femminile 2022 è Caroline Garcia che a Fort Worth, in Texas, ha battuto in finale la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 7 - 6(4)...Si conclude la stagione al femminile del tennis con ledisputate, quest'anno a Fort Worth. In una edizione non al top con poco pubblico (quasi in contemporanea con l'ultimo Masters 1000 di Parigi) è Caroline Garcia a imporsi alla Dickies Arena. ...WTA FINALS 2022 - Per Garcia, imbattuta quest’anno nelle Finali a cui ha preso parte, si tratta dell’undicesimo titolo della carriera, sarà n.4 del mondo (best ...Caroline Garcia supera in due set Aryna Sabalenka in una splendida partita. Raggiunto il best ranking al n. 4 Magari non sarà stata la più entusiasmante edizione delle WTA Finals, ma l a finale di que ...