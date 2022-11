Ultime Notizie – Ortona | operaio muore colpito da carico sospeso

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 8 novembre 2022) Unfilippino di 41 anni è morto per un gravissimo trauma cranico in porto ad(Ch). L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina intorno alle 11. L’uomo era al lavoro su una nave ormeggiata, quando è statoalla testa da unche lo ha scaraventato in acqua. Sono stati alcuni colleghi a tuffarsi e a riportarlo sulla terraferma. Aveva una vistosa ferita alla testa. Un elicottero del 118, una volta stabilizzato dai sanitari, lo ha poi trasportato all’ospedale di Pescara dove è deceduto subito dopo il suo arrivo. La Capitaneria dista effettuando le indagini. Sul posto anche gli ispettori Asl per capire se sono state rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro. “Un tragico incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, a bordo ...