Ultime Notizie – Fondazione Birra Moretti presenta l’iniziativa ‘Responsibility in Education’

(Di martedì 8 novembre 2022) “Responsibility In Education” è un progetto aperto che si pone l’obiettivo di stimolare comportamenti consapevoli e positivi riguardo il consumo di bevande alcoliche, educando le prossime generazioni di professionisti dell’Ho.Re.Ca.(hotellerie-restaurant-café), che a loro volta saranno la prima interfaccia con i consumatori del futuro. L’obiettivo è che i professionisti del fuori casa, già figure centrali nei luoghi della socialità per l’educazione al gusto, diventino promotori di una cultura del bere moderato e consapevole che ci appartiene, e che va portata avanti. Il progetto, avviato a marzo 2022, nasce su iniziativa diche, in partnership con ASPI (Associazione Sommellerie Professionale Italiana) e con il supporto della Regione Lombardia, si rivolge alle classi 5^ delle scuole alberghiere. Gli ...

