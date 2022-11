Spezia Udinese | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di martedì 8 novembre 2022) Al Picco, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 traedAl Picco,edsi affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.0-0Inizio alle 18.30 Migliore in campo: a fine partita PAGELLE0-0:e marcatori In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24.

Contemporaneamente loriceve l': le due squadre non hanno mai pareggiato nel torneo, il bilancio infatti è in equilibrio con due vittorie fuori casa a testa. Alle 20,45 il Milan fa ......30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)vsore 18:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona ...É di nuovo tempo di Serie A e quindi di fantacalcio. La giornata si aprirà martedì 8 novembre alle ore 18.30 con Napoli-Empoli e Spezia-Udinese. In porta come prime scelte Meret in casa contro l’Empo ...Così gli ultras della Curva Ferrovia che lanciano l’appello agli ultimi indecisi per acquistare i tagliandi e seguire al Picco Spezia-Udinese. “Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore lo Spezia – ...