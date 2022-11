Speed skating | la stagione d’attesa di Francesca Lollobrigida

OA Sport

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO STAVANGER Venerdì 11 novembre 16.00 500 femminili 16.30 500 maschili 17.00 3000 femminili 18.00 5000 maschili Sabato 12 novembre 14.30 500 femminili 15.00 1500 maschili 16.00 ...... lo stadio del ghiaccio coperto di Miola di Piné, destinato ad ospitare le gare di pattinaggio in pista lunga () previste dai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano - Cortina ... Calendario speed skating, Coppa del Mondo Stavanger 2022: programma, orari, tv, streaming Short-track star Xandra Velzeboer has also won the second 500 meters at the World Cup in Salt Lake City with a great display of power. On the double distance Suzanne Schulting proved why she was the ...The TR7 Skate Park in Newquay, Cornwall is offering people a new way to learn - by being put in harnesses to prevent injury.