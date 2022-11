Processo all’ex compagna di Allegri | la sentenza a dicembre

(Di martedì 8 novembre 2022) E’ prevista per il prossimo 1°ladelche vede Claudia Ughi, l’exdell’attuale allenatore della Juventus, Massimiliano, accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. Nella mattinata di oggi, martedì 8 novembre, presso il Tribunale di Torino, è stato il turno dei legali della donna, gli avvocati Davide L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Fanpage.it

...vede imputate 5 persone per bancarotta fraudolenta tra cui l'... oggi assenti in tribunale perch'estero. Al centro del,...... presidente della Société Générale edmembro del consiglio ...'interno della lettera, Bini Smaghi ha chiesto un incontro con il ...per assicurare che sia coerente con il più ampiodi ... Caso Denise Pipitone, al processo all'ex pm Angioni la difesa rinuncia agli ultimi testimoni