Modena-Perugia | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 novembre 2022) Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I canarini vengono dal pareggio di Cittadella, secondo risultato utile consecutivo, prezioso per muovere la classifica. Grifoni in piena agonia, reduci dalla sconfitta di Frosinone che li ha ancor di più relegati all’ultimo posto.si giocherà sabato 12 novembre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Braglia.: QUALI SARANNO LE? Tesser confermerà il 4-3-1-2 con Gagno in porta, in difesa rientra Coppolaro con la coppia Silvestri-Pergreffi e Azzi. A centrocampo, Gerli, Poli e Magnino, mentre in avanti Tremolada dietro Bonfanti e Diaw. Ancora una volta Castori sarà alle prese con diverse assenze e formazione da inventare nel suo 3-5-2: in porta ci sarà ...