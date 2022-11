‘Inside’ man = ‘Fuori’ de capoccia

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 8 novembre 2022) Inside Man - David Tennant Ricordate Inside Man, il film del 2006 con Clive Owen e Denzel Washington che raccontava una geniale e ben congeniata rapina in banca? Ecco, dimenticatelo, perchè l’omonima serie Netflix parla di tutt’altro e di geniale non ha nulla, risultando a conti fatti un’inutile, ingenua e frustrante perdita di tempo. In più, avere a disposizione un David Tennant e uno Stanley Tucci in stato di grazia e sprecarli in un storia senza capo né coda, dando loro dei personaggi inverosimili quando non direttamente stupidi, è davvero troppo. La storia, raccontata in quattro episodi, è quella del reverendo Harry Watling (Tennant) che, incapace di opporsi agli eventi e prendere una qualunque decisione sensata, finisce per rinchiudere nella cantina di casa sua l’insegnante privata del figlio, erroneamente convinta che il ragazzo sia attratto dalla pedo pornografia. In realtà ...