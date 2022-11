Giovane strangolata nel Napoletano | l’imputato | “C’era un mostro nella mia testa”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Voglio chiedere scusa alla famiglia di Rosa… avevo degli stupefacenti in… non ero io, era unche stava lì“. Ha preso la parola e fornito a giudici avvocati e pm la sua versione dell’accaduto, Elpidio D’Ambra, il 31enne reo confesso dell’omicidio volontario, per futili motivi, della 23enne Rosa Alfieri, avvenuto lo scorso febbraio a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Durante il processo, stamattina, ha chiesto e ottenuto dal giudice il nullaosta per rilasciare dichiarazioni spontanee, dichiarazioni durante le quali anche puntato il dito contro l’operato dei poliziotti che lo hanno identificato e fermato nell’ospedale San Paolo del quartiere Fuorigrotta di Napoli, il giorno dopo l’omicidio. “Non credo a quello che ha detto, come non gli crederà la giuria“, ha detto dopo la fine dell’udienza Vincenzo ...