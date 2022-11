Comunità energetiche | valori cooperativi e competenze per lanciare nuovi progetti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 novembre 2022) Lerinnovabili sono una valida soluzione al caro-bolletta, ma decidere di aderire a un progetto simile va oltre alla sola questione economica. Si tratta di scegliere con consapevolezza un nuovo modo di accedere all’energia pulita, difendendo l’ambiente, promuovendo lo sviluppo del territorio e sposando idella condivisione. Per questa ragione, il modello cooperativo, che storicamente si fonda sul concetto di mutualismo, si pone come base ottimale per la creazione delle nuove. Non solo: Confcooperative Bergamo e CSA Coesi hanno in questo senso una competenza specifica, consolidata negli anni al fianco di oltre 300 imprese cooperative e quasi altrettante associazioni. Il modello cooperativo alla base delle...