Cobat Tessile | l’economia circolare di tessuti e accessori

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Raccolta selettiva, tracciamento del rifiuto e formazione continua: questa la ricetta per vincere la sfida green cheporta a Ecomondo 2022. “Abbiamo accolto con entusiasmo e responsabilità la sfida che il mondo dell’industria delci pone – racconta Michele Zilla, General Manager di– In attesa che la normativa nazionale, in accordo con le Direttive Europee, regoli le attività del comparto,è al fianco dei produttori/importatori di tessuto e di prodotti tessili, dei produttori/importatori di, delle associazioni di categoria”. Nato a marzo 2022,è il consorzio che aiuta le aziende aderenti a perseguire uno sviluppo sostenibile che apporti benefici non solo ...